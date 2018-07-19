"Він стерв'ятник": журналіст пояснив втечу російського терориста Прилєпіна з "ДНР"

За словами журналіста, Прилєпін хоче зайняти вільне місце голови Союзу письменників Росії.

Російський журналіст Олександр Невзоров пояснив, чому російський терорист Захар Прилепін втік з "ДНР". На його думку, Прилєпін хоче зайняти вільне місце голови Союзу письменників Росії.

Про це він заявив в ефірі радіо "Ехо Москви".

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На запитання ведучої про те, чому в "ДНР" був відторгнутий Прилєпін, журналіст відповів наступним чином: "Прилєпін не відторгнутий, Прилєпін, як я розумію, по-перше, звідти евакуював власну печінку. Це було вже необхідно. Але взагалі цей загадковий розрив Прилєпін з бандформуваннями Донбасу, він не дає спокою ні пресі, ні інтернету. Та я думаю, що розгадка на поверхні. По-перше, звичайно, печінка, а, по-друге, варто згадати недавні події в письменництві, щоб відбудувати цей логічний ланцюжок. Прилєпін як такий хороший гологоловий стерв'ятник марабу він, ймовірно, злетівся на запах мертвого Ганичева (голова Спілки письменників Росії, - ред.). Ми ж розуміємо, що звільнилося місце голови Спілки письменників".

Як повідомляв УНІАН, раніше воює на стороні терористів російський письменник Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступник командира батальйону армії" "ДНР".