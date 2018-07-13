Журналіст про втечу російського терориста Прилєпіна з "ДНР": Москві не хочеться витрачати гроші на цей балаган

Новиною про припинення Прилєпіним своєї "діяльності" влада РФ спробувала відвернути увагу від підвищення пенсійного віку, вважає журналіст.

Повернення до Москви російського письменника-терориста "ДНР" Євгена Прилєпіна (відомого під псевдонімом Захар Прилєпін - Ред.) свідчить про те, що Кремль вже не намагається декорувати тріснуту вітрину "русского мира".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

"Прибрали найвідомішого персонажа, який розповідав про те, що "русские" своїх не кидають"... Так от, евакуація Прилєпіна з ОРДЛО свідчить про те, що Москві зовсім не хочеться витрачати гроші на цей балаган. У майбутньому вони будуть ще старанніше вдавати, що нічого не відбувається", - наголосив журналіст.

За його словами, багато хто в Донецьку навіть зрадів фактом "втечі" Прилєпіна.

"І найголовніше. Один з гауляйтерів Донбасу дуже ревнивий. Він вважає, що там може бути тільки один Захар, і це не Прилєпін", - наголосив Цимбалюк.

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".