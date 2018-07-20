Бойовики атакували прикордонників під Маріуполем протитанковою ракетою

Особовий склад і техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали, запевняють у штабі ООС.

Російські окупаційні війська атакували протитанковою керованою ракетою прикордонний наряд, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби «Сартана» поблизу Маріуполя.

Про це повідомляє у Facebook штаб Операції Об’єднаних сил.

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«Сьогодні, 20 липня, від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби «Сартана», надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України. Особовий склад і техніка прикордонного наряду пошкоджень не зазнали. Прикордонники одразу вжили заходів щодо забезпечення безпеки життю та здоров'ю особового складу та цивільного населення, організували спостереження», - наголосили у штабі ООС.

Також у штабі нагадали, що ворог часто вдається до таких провокацій, спрямованих не лише на військовослужбовців Об’єднаних сил, а й на мирних жителів Донбасу. Наприклад у травні російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ «Гнутове» під час його роботи, коли мирне населення здійснювало оформлення документів для перетину лінії розмежування.

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