Доба на Донбасі: окупанти стріляли біля Талаківки із забороненого "Мінськом" міномету
Протягом дня, 3 серпня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Згідно з інформацією, у одному випадку бойовики застосували важке озброєння.
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"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм", - повідомили в штабі.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Також в штабі повідомили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.