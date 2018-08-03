Доба на Донбасі: окупанти стріляли біля Талаківки із забороненого "Мінськом" міномету

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Протягом дня, 3 серпня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, у одному випадку бойовики застосували важке озброєння.

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"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм", - повідомили в штабі.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також в штабі повідомили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.