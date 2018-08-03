Доба на Донбасі: окупанти стріляли біля Талаківки із забороненого "Мінськом" міномету

19:05, 03 серпня 2018
Війна
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Протягом дня бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі / фото УНІАН

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, у одному випадку бойовики застосували важке озброєння.

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"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм", - повідомили в штабі.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також в штабі повідомили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

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Теги: #Донбас#Мінські домовленості#обстріли на Донбасі#операція Об’єднаних сил