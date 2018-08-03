З початку року на Донбасі загинули 29 цивільних, ще 132 дістали поранення - ОБСЄ

З 1 січня і до липня СММ підтвердила 161 випадок жертв серед цивільного населення.

З початку року Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 161 жертву конфлікту на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні (скайп-включення) Александр Хуг під час прес-конференції на тему «Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ».

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«З 1 січня і до липня СММ підтвердила 161 випадок жертв серед цивільного населення. 29 – загинули, 132 було поранено», - сказав Хуг.

Він уточнив, що 161 – це кількість станом на кінець липня.

Раніше СММ ОБСЄ повідомила про велике зосередження важкого озброєння біля Донецька і Луганська.