Ситуація на Донбасі: поранено трьох військових, бойовики зазнали значних втрат

За даними розвідки, одного окупанта знищено, шість отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 12 серпня, противник 57 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, у тому числі 12 разів з важкого озброєння.

Читайте такожВолонтер розповів про сильну пожежу на позиціях бойовиків поблизу Донецького аеропорту (фото)

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ООС. Одного військовослужбовця ЗСУ поранено.

"За даними розвідки, одного окупанта знищено, шість дістали поранення", - додали у штабі операції Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.