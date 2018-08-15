"Не хіло потріпали сєпарів": у мережі показали бійців ЗСУ із трофеями після рейду (фото)
09:41, 15 серпня 2018Війна
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Українські військові повернулися з вдалого рейду із трофеями.
Військові повернулися з рейду без втрат / фото Viktoriya Rudenko, Facebook
Українські військові в ході рейду «потріпали» бойовиків і здобули трофеї у вигляді цілого арсеналу зброї.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська військова Вікторія Руденко.
«Приємно бачити нашу броню, коли вона повертається з рейду...та й ще і без втрат та поранених...та й ще не хіло так потріпали сєпарів...та й ще і з трофеями...ну прям казково прекрасний ранок...Перемога не за горами...Слава Україні!!!», – написала вона.
фото Viktoriya Rudenko, Facebook
Напередодні, за інформацією прес-центра штабу ООС, бойовики 46 раз обстріляли позиції української армії, з них у десяти випадках з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Під час бойових дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.
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