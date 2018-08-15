Наближення важливих подій: експерт назвав причини загострення бойовиками ситуації на Донбасі

Експерт нагадав, що і в минулі роки на сході України в серпні спостерігалися загострення.

Активізація бойових дій на Донбасі може бути пов'язана з наближенням двох важливих подій.

Про це розповів військовий експерт Сергій Ковтун, передає «Обозреватель».

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Експерт нагадав, що і в минулі роки на сході України в серпні спостерігалися загострення.

"Треба розуміти, що у нас наближається День незалежності. Крім того, в суботу, як відомо, Путін буде зустрічатися з Меркель. Тому загострення пов'язане, швидше за все, саме з цими подіями", - пояснив він.

"Я не думаю, що відбудуться кардинальні зміни на сході. Якщо взяти 2014-15 роки, то як раз найбільше загострення припадало на серпень", - додав Ковтун.

Також військовий експерт додав, що не бачить передумов для активізації восени більш масштабних і серйозних дій на сході України.