Поблизу Маріуполя та Волновахи затримано трьох підозрюваних у співпраці з терористами "ДНР"

Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил 18-19 серпня поблизу Маріуполя та Волновахи затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці з терористичною організацією "ДНР".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС у Facebook.

"Упродовж двох днів, 18-19 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України, які залучені до проведення операції Об’єднаних сил на сході держави, затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з незаконним збройним формуванням, так званою "ДНР", - йдеться у дописі.

Зазначається, що підозрюваних громадян було затримано гвардійцями під час несення служби на блокпостах поблизу міст Маріуполь та Волноваха Донецької області.

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Згідно з пошуковою базою Головного управління Національної поліції України у Донецькій області, осіб підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

"Нацгвардійці передали затриманих громадян співробітникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин", - додали у прес-центрі ООС.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилося відео, як бойовики "ДНР" вчать дітей воювати.