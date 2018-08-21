Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 85 вибухів на Донбасі

У Донецькій області зафіксовано 60 вибухів, а в Луганській - 25.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що за минулі вихідні зафіксувала 85 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 19 серпня до 19:30 20 серпня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, 60 вибухів супроти 80 відповідно)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська та Пищевика.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, 25 вибухів супроти 2 відповідно)", - йдеться у звіті.