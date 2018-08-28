"Це був рубіж війни": Муженко згадав, як у 2014-му ЗСУ розгромили "Смерчами" колону російської техніки на Донбасі

На думку Муженка, цей епізод став переломним у війні на Донбасі.

У середині липня 2014 року українські війська реактивними системами "Смерч" розгромили колону російської військової техніки, що прямувала на Донбас.

Цей епізод став переломним у війні на Донбасі, розповів у Facebook начальник Генерального Штабу Віктор Муженко.

Читайте такожУ серпні 2014 року Іловайськ не мав для українських сил стратегічного значення – Муженко (відео)

"Була отримана інформація від Головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України, полковника Маслєнікова. Його син якраз був старшим підрозділів, які знаходяться в районі Ізварино. Я вийшов на нього по телефону і він доповів мені про те, що на територію України заходить техніка у великій кількості. Він називав цифру – 150-200 одиниць техніки. Він не міг тоді їх візуально оцінити, і визначити, скільки там броньованої чи автомобільної техніки. Він бачив здалеку, спостерігав рух цієї колони", - написав Муженко.

Тоді він прийняв рішення привести ЗСУ (не сили АТО) у повну бойову готовність, у тому числі частини протиповітряної оборони, після чого доповів про все президенту.

"За погодженням з ним, на його затвердження, ми нанесли удар всіма засобами, в першу чергу – це реактивними системами залпового вогню великої дальності – мова йде про “Смерчі”, артилерією, яка була в цьому районі, по цій колоні. Це означало, що якщо дійсно це так, то це був якраз рубіж, який ми перейшли, скажімо так – війни", - розповів начальник Генштабу.

Читайте такожМуженко заговорив про зацікавленість у штурмі Іловайська "певних політиків і бізнесменів"

На його думку, це рішення стало "психологічним бар'єром" для керівництва країни, який вони у той момент переступили.

"У цій годині, (коли) ми проводили радіотренування, поступила ця інформація, і на командному пункті була така повна тиша – як кажуть муха могла пролетіти, можна було її почути. Тобто всі очікували, яке ж буде рішення. І після того як було прийнято рішення на ураження, закипіла робота на командному пункті, люди зрозуміли, що рішення є, воно прийнято і цей психологічний момент, психологічний бар’єр був перейдений в той час, саме в той момент. І я скажу, що це було не просте рішення, тому що ми розуміли, що це дійсно так, ми уже розпочали, не розпочали, а ми уже вступили в фазу відкритої війни з іншою державою", - зазначив Муженко.

Читайте такожРосія перекидає на Донбас новітнє озброєння - офіцер ЗСУ

Наступного дня у небо підняли літаки-розвідники, щоб оцінити ситуацію, однак дим і вогонь погіршували видимість. Лише на третій день ЗСУ змогли оцінити масштаб завданого удару.

"Дим не давав можливості виявити реальну картину, і тільки на кінець третьої доби ми зрозуміли, що там вигоріли поля і кілька лишилося каркасів від тієї спаленої техніки. Небагато, біля кількох десятків одиниць. Чи це було сто п’ятдесят чи двісті – чи за цей час їх змогли евакуювати на територію Російської Федерації – на сьогоднішній день нема ніякого підтвердження – в тому числі, і як немає підтверджень і від партнерів, і немає відповідних фотознімків за межами нашого кордону – тієї території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час бойових дій в районі Іловайська Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинуло більше двох сотень росіян.