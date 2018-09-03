У мережі з'явилися кадри з кладовища, де поховали Захарченка (фото, відео)

Труну з тілом Захарченка відкрили лише перед самою церемонією поховання.

У мережі з'явилися кадри з кладовища "Донецьке море", де поховали ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

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На відео та фото видно, що землю на кладовищі покрили штучним газоном і ялиновими гілками.

Труну з тілом Захарченко відкрили лише перед самою церемонією поховання. Могила терориста розташована між його найближчими поплічниками "Гіві" і "Моторолою".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. Його поховали 2 вересня.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.