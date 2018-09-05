Вбивство Захарченка: у "ДНР" шукають двох чоловіків, що перебували в кафе "Сепар" (фото)

"Правоохоронці" опублікували фотографії розшукуваних, які були в закладі в день вбивства Захарченка.

У "ДНР" оголосили про розшук двох чоловіків, які нібито перебували в донецькому ресторані "Сепар" у день вбивства ватажка терористів Олександра Захарченка.

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"Правоохоронці" опублікували фотографії розшукуваних. "31 серпня 2018 року в кафе перебували громадяни, фотографії яких наразі ви бачите на екрані. Прохання зазначеним особам і громадянам, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування вказаних осіб, а також про події, негайно звернутися до найближчого відділку поліції або зателефонувати", - йдеться в повідомленні на сайті бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.