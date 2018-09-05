Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових поранені
21:08, 05 вересня 2018Війна
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Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій українських захисників.
Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню \ Міноборони
Двоє українських військовослужбовців сьогодні отримали поранення на Донбасі.
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Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. За даними військових, у світлий час доби від 7:00 до 18:00 години підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння бойовики не застосовували.
«Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі й уточнили, що бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Чермалик, Водяне, Гнутове та Лебединське.
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