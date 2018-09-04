Після смерті Захарченка РФ посилила боєздатність своїх підрозділів на Донбасі - Міноборони

Вздовж лінії розмежування окупанти додатково замінували ділянки місцевості.

Ворог на Донбасі посилив свої лави новими снайперськими підрозділами після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані розвідки.

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"Командування російських окупаційних військ під виглядом забезпечення бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ у зв’язку із вбивством ватажка терористичного угрупування Олександра Захарченка суттєво посилило боєздатність передових підрозділів. Зокрема мінометні та артилерійські батареї противника у нічний час доби зайняли раніше обладнані бойові позиції та провели тренування з управління вогнем чергових розрахунків. Крім того, вздовж лінії розмежування окупантами здійснено додаткове мінування ділянок місцевості та зайнято позиції новими снайперськими підрозділами», - сказав Гуцуляк.

За його словами, російське командування особовому складу передових підрозділів інтенсивно нав’язує інформацію про нібито підготовку Об’єднаних сил до активізації бойових дій. "Серед так званих військовослужбовців противника з метою запобігання зниження рівня морально-психологічного стану та недопущення масового самовільного залишення частин посилено проводяться виховні заходи із залученням офіцерів головного воєнно-політичного управління Міноборони РФ, яке було створено 30 липня", - повідомив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.