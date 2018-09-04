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Після смерті Захарченка РФ посилила боєздатність своїх підрозділів на Донбасі - Міноборони

13:48, 04 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані розвідки.

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"Командування російських окупаційних військ під виглядом забезпечення бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ у зв’язку із вбивством ватажка терористичного угрупування Олександра Захарченка суттєво посилило боєздатність передових підрозділів. Зокрема мінометні та артилерійські батареї противника у нічний час доби зайняли раніше обладнані бойові позиції та провели тренування з управління вогнем чергових розрахунків. Крім того, вздовж лінії розмежування окупантами здійснено додаткове мінування ділянок місцевості та зайнято позиції новими снайперськими підрозділами», - сказав Гуцуляк.

За його словами, російське командування особовому складу передових підрозділів інтенсивно нав’язує інформацію про нібито підготовку Об’єднаних сил до активізації бойових дій. "Серед так званих військовослужбовців противника з метою запобігання зниження рівня морально-психологічного стану та недопущення масового самовільного залишення частин посилено проводяться виховні заходи із залученням офіцерів головного воєнно-політичного управління Міноборони РФ, яке було створено 30 липня", - повідомив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

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Теги: #Донбас#ДНР#бойовики