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Експерт зробив прогноз щодо майбутнього нового ватажка "ДНР" Пушиліна

12:50, 09 вересня 2018
Війна
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Денис Пушилін / REUTERS

Тривалість перебування Дениса Пушиліна в кріслі ватажка "ДНР" буде залежати від подій, які відбудуться за межами Донбасу протягом найближчого року.

В основному це будуть переговори в Мінську і не тільки, заявило обізнане джерело "Фактів".

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За його оцінкою, у Пушиліна починається найяскравіша, але остання частина його життя.

"Його головне завдання — представляти бойовиків "ДНР" у Мінську, де Росія затіяла перегляд раніше досягнутих угод. Незалежно від того, як піде "обнулений" Москвою процес в Мінську, через якийсь час після президентських виборів в Україні "МММника" приберуть як зайвого свідка, який занадто багато знає", — зробив прогноз політичний експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня "народна рада "ДНР" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька. На посаду ватажка "ДНР" був тимчасово призначений Дмитро Трапезніков.

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Теги: #ДНР#Донецьк#захарченко#Пушилін