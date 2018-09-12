Бойовики на блокпостах після ліквідації Захарченка "наче з ланцюга зірвалися" – жителі ОРДО

В'їхати в тимчасово окупований Донецьк після ліквідації ватажка "ДНР" стало значно складніше.

Бойовики посилили перевірку на блокпостах у тимчасово окупованих районах Донецької області після знищення колишнього ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченко.

Як розповіли співрозмовники LIGA.net на правах анонімності, проросійські найманці перевіряють телефони, машини та особисті речі.

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"Мою знайому допитували близько 30 хвилин, забрали телефон, перевірили всі соцмережі, особливо увагу приділяють чоловікам до 50 років, наче з ланцюга зірвалися", - зазначило джерело.

За інформацією LIGA.net у деяких місцевих жителів за останні дні виникли проблеми з доступом до соціальних мереж. "Не виключаю, що намагалися зламати", - уточнив місцевий мешканець Максим.

Інший співрозмовник додав, що в'їхати в тимчасово окупований Донецьк стало значно складніше.

"Психологічно тиснуть сильно. Багато хто, поки все не вщухне, боїться перетинати лінію розмежування", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є на блокпостах кадирівці, місцевий житель сказав: "Поки не бачив, але за кількістю людей їх (бойовиків, - ред.) стало більше".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.