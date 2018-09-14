Міноборони: окупанти на Донбасі затримують вдень і вночі за "найменші ознаки проукраїнських поглядів"

Більшість із затриманих залишаються під вартою на невизначений термін.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей так звані "правоохоронні органи" масово затримують місцевих жителів, які підозрюються у нелояльному ставленні до окупаційного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

Він зауважив, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, окупаційні адміністрації Російської Федерації вживають жорстких заходів для запобігання втраті контролю за розвитком суспільно-політичної ситуації на окупованих ними територіях Донецької та Луганської областей.

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"Зокрема, під надуманими приводами так звані "правоохоронні органи" масово затримують місцевих жителів, які підозрюються у нелояльному ставленні до окупаційного режиму. При цьому, пересічних громадян на яких поступили доноси, або які проявили найменші ознаки проукраїнських поглядів, так звані "правоохоронці" затримують у громадських місцях, забирають для допитів з робочих місць і домівок, у тому числі, в нічний час", - розповів Гуцуляк.

Він додав, що більшість із затриманих залишаються під вартою на невизначений термін.

Крім того, наголосив речник, за інформацією ГУР МОУ, командування російських окупаційних військ продовжує утримувати з’єднання і частини 1 та 2 армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації у готовності до негайного застосування.