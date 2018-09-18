Волонтери показали, як бійці встановили прапор України на Донбасі перед носом терористів (відео)
Українські розвідники одного з підрозділів пройшли кілометри "сірої зони" на Донбасі, щоб встановити прапор України просто під носом терористів.
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Охороняти державний стяг "доручили" кільком протипіхотним мінам, які чудово виконали завдання, повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.
"Це наочний приклад мужності і виваженості наших бійців. Це відповідь тим, хто кожного дня запитує: "А що далі буде з війною?". Війна триває, а її кінцевим результатом може бути тільки наша перемога", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби бойовики на Донбасі гатили по низці позицій українських військових з гранатометів.