Волонтери показали, як бійці встановили прапор України на Донбасі перед носом терористів (відео)

У "Повернись живим" розповіли, що відео зі встановленням українського прапора було зняте на початку літа.

Українські розвідники одного з підрозділів пройшли кілометри "сірої зони" на Донбасі, щоб встановити прапор України просто під носом терористів.

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Охороняти державний стяг "доручили" кільком протипіхотним мінам, які чудово виконали завдання, повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Це наочний приклад мужності і виваженості наших бійців. Це відповідь тим, хто кожного дня запитує: "А що далі буде з війною?". Війна триває, а її кінцевим результатом може бути тільки наша перемога", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби бойовики на Донбасі гатили по низці позицій українських військових з гранатометів.