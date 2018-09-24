Волкер заявив про необхідність створити тимчасову адміністрацію на Донбасі в разі введення миротворців

Спецпредставник Держдепартаменту США зазначив, що така адміністрація повинна являти собою перехідний механізм на період виконання Мінських угод.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив про необхідність створення тимчасової адміністрації на Донбасі, щоб забезпечити виконання Мінських угод в разі введення миротворчої місії ООН на схід України.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США сказав в інтерв'ю радіо "Эхо Москвы".

Спецпредставник США сказав, якщо буде прийнято рішення про введення миротворчих сил ООН на Донбас, також знадобиться створити тимчасову адміністрацію на період виведення російських військ і виконання Україною всіх пунктів Мінських угод. Йдеться про припинення вогню, виведення важкої зброї, вибори, прийняття особливого порядку місцевого самоврядування, амністію, і тільки після цього - про перехід кордону під контроль України.

"Тимчасова адміністрація необхідна, тому що буде період від моменту виведення російських військ до моменту, коли Україна реалізує всі етапи Мінських угод, які їй необхідно реалізувати, і буде відновлено український контроль над цією територією. Так що упродовж цього періоду потрібна якась структура. Вона необхідна. Просто її не слід роздувати", - заявив Волкер.

Читайте також"Весь ланцюжок добре відомий": Волкер розповів про докази присутності РФ на Донбасі

Дипломат додав, що метою цієї структури буде "забезпечення виконання Мінських угод, в яких, зокрема, йдеться про те, що ця територія переходить під український контроль, і Україна знову отримує контроль над міжнародним кордоном".

"Якщо ви пам'ятаєте, в Боснії упродовж приблизно 20 років існував Апарат Верховного представника - масивна адміністрація, яка контролювала все, і наш досвід показує, що коли створюються величезні структури, вони починають жити власним життям, і їх буває важко розформувати. Це суперечило б меті забезпечення виконання Мінських угод в повному обсязі. Так що потрібна тимчасова адміністрація. Вона повинна бути легкою і являти собою перехідний механізм", - зазначив спецпредставник США.

"Це буде офіс Верховного представника ООН, який підпорядковується Генеральному секретарю ООН. Ймовірно, це буде спільна структура з ОБСЄ, і у них є свої механізми з нарощування потенціалу в цій сфері", - пояснив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Курт Волкер назвав ряд країн, які готові відправити своїх військовослужбовців на схід України в рамках миротворчої місії. Про це заявили Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина. "На мій погляд, це хороший діапазон країн, що включає кілька держав, які розглядаються в Росії більше як частина Заходу, і кілька держав, які розглядаються на Заході більше як частина простору СНД, і я вважаю, що відчуття балансу було б логічним", – зазначив він.