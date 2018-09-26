Російський журналіст назвав умову, за якої проблема Донбасу "розвисне"

Путін, перебуваючи при владі, не залишить Україну, вважає публіцист.

Проблема Донбасу зависла до того моменту, поки президент РФ Володимир Путін і його оточення позбудуться влади.

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Про це сказав головний редактор незалежної громадсько-політичного каналу Sotnik-TV, російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на "Главреді". Поки глава Росії при владі, українську державу він у спокої не залишить, розповів літератор.

"Я не скажу, скільки років (може ще висіти проблема Донбасу - ред.), але позначу ту точку, від якої можна буде відштовхуватися - це точка відсутності Володимира Путіна в Кремлі, тобто позбавлення Путіна і його оточення влади, зміна політики по відношенню до України і зовнішньої політики Росії в цілому", - зазначив співрозмовник.

За його словами, тільки тоді можна буде говорити про те, що Україна зможе без зовнішнього втручання приймати які-небудь рішення щодо Донбасу. "З Кримом же все буде дуже складно", - додав журналіст.

"Так і з Путіним все буде дуже складно. Поки він при владі, Україну він у спокої не залишить. Якщо говорити зовсім стисло: поки при владі Путін і його оточення, навіть якщо він піде, і прийде його наступник, нинішня політика продовжиться. Поки путіністи при владі, поки вони в Кремлі, така біда з Україною буде і далі відбуватися", - підкреслив публіцист.