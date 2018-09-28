Протягом дня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, двоє військових дістали поранення - штаб

Сьогодні, 28 вересня, бойовики російсько-окупаційних банформувань 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.

Читайте такожВійськові розповіли про спробу бойовиків здійснити прорив на Луганщині (відео)

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами", - йдеться у дописі.

Так, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Золоте, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Опорні пункти поблизу Новолуганського, що на Світлодарському напрямку, та Гнутового на Приазов'ї окупанти обстріляли з мінометів 82 калібру. Також захисників Гнутового та оборонців Золотого противник накрив шквальним вогнем зенітних установок ЗУ-23-2. По позиціях Об'єднаних сил біля того ж Гнутового та поблизу Кримського вівся вогонь із озброєння БМП", - повідомили у штабі.

Зауважується, що в разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

"В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил сьогодні отримали поранення", - наголошується у повідомленні.

Водночас, у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.