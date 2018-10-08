Під Донецьком ворожі снайпери цілодобово обстрілюють позиції військових (відео)

Від 7-ї до 18-ї години окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил дістали поранення двоє військовослужбовців.

Як повідомляється на сторінці ООС у Facebook, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

«Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів: Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Водяне та Лебединське», - йдеться у повідомленні.

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Опорні пункти українських військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 120-го та 82-го калібру, а позиції біля Лебединського – з мінометів калібру 120 мм. Крім того, по захисниках Кримського та Троїцького терористи вели вогонь із озброєння бойових машин піхоти.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», - наголошується у повідомленні.

Окрім того військових під Донецьком із боку селища Старомихайлівка обстрілюють снайпери. Четверо поранених за короткий час і всі - від куль снайпера.

У прес-центрі ООС запевняють, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.