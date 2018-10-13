Біля Лисичанська українські військові збили черговий російський безпілотник

Безпілотник обстріляли з вертольота.

Сьогодні в районі Лисичанська Луганської області був помічений ворожий безпілотний літальний апарат.

Як повідомили у прес-службі ООС, екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об'єднаних сил збив черговий російський БПЛА “Орлан-10”.

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"О 8.09 радіотехнічними засобами виявлена повітряна ціль, попередньо ідентифікована як безпілотний літальний апарат “Орлан-10”, який знаходиться на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ – Сєверодонецьк. Одразу ж чергові сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність №1. Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим було прийнято рішення для знищення цілі залучити вертоліт вогневої підтримки Мі-24", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня над Лисичанськом пролунав вибух. На територію школи №27 впала частина зенітно-ракетного комплексу «Оса». Дітей зі школи евакуювали, заняття було призупинено.

Пізніше військові пояснили, що частина снаряду впала біля школи, внаслідок збиття українськими військами ворожого бехзпілотника, який ніс загрозу для безпеки громадян.

В ООС відмітили, що "втративши два безпілотних літальних апарати над Лисичанськом вчора, противник не полишає спроб виконати поставлене перед ним окупаційним командуванням завдання і знову відправляє багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси за тим самим маршрутом".