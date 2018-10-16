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Росія "зливає" "ДНР": відомий темношкірий терорист поскаржився на ситуацію на окупованому Донбасі

08:25, 16 жовтня 2018
Війна
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Терорист незадоволений діями Москви на Донбасі / фото vk.com/aijobeness

Так, він надіслав до редакції "Новой газеты" лист, де розкритикував позицію Москви з питання мирного врегулювання на Донбасі, а також звинуватив московських кураторів і олігархів в узурпації влади" в "ЛДНР".

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Обурення викликав недопуск "комуністичної партії "ДНР" до виборів у "Верховну раду "ДНР".

"Цілий список речей нас не влаштовує. По-перше, узурпація влади на Донбасі сумнівними антинародними елементами. По-друге, те, як поводяться з провідними "силами" регіону, зокрема, з комуністичною партією "ДНР", а до цього якісь знову ж антинародні сили влаштували теракт у нашому міськкомі під час з'їзду "компартії", - нарікає терорист.

"Зараз дедалі більше розмов про те, що тут буде Придністровський сценарій, заморожування [конфлікту], стагнація, а хіба ми цього домагалися в 2014 році? Плюс призначають нам цього Пушиліна, діяча МММ і ставленика московських олігархів і кураторів, якого тут ніхто не поважає", - додав бойовик.

Раніше користувачів мережі розсмішило звернення темношкірого терориста "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін".

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Теги: #Донбас#Росія#ДНР