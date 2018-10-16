Росія "зливає" "ДНР": відомий темношкірий терорист поскаржився на ситуацію на окупованому Донбасі

Темношкірий бойовик на прізвисько "Чорний Ленін" не хоче вірити, що Кремль "може здати Донбас Україні".

Латвійський бойовик Бенесс Айо, відомий як "Чорний Ленін", заявив, що Росія зрадила окупантів "ДНР".

Так, він надіслав до редакції "Новой газеты" лист, де розкритикував позицію Москви з питання мирного врегулювання на Донбасі, а також звинуватив московських кураторів і олігархів в узурпації влади" в "ЛДНР".

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Обурення викликав недопуск "комуністичної партії "ДНР" до виборів у "Верховну раду "ДНР".

"Цілий список речей нас не влаштовує. По-перше, узурпація влади на Донбасі сумнівними антинародними елементами. По-друге, те, як поводяться з провідними "силами" регіону, зокрема, з комуністичною партією "ДНР", а до цього якісь знову ж антинародні сили влаштували теракт у нашому міськкомі під час з'їзду "компартії", - нарікає терорист.

"Зараз дедалі більше розмов про те, що тут буде Придністровський сценарій, заморожування [конфлікту], стагнація, а хіба ми цього домагалися в 2014 році? Плюс призначають нам цього Пушиліна, діяча МММ і ставленика московських олігархів і кураторів, якого тут ніхто не поважає", - додав бойовик.

Раніше користувачів мережі розсмішило звернення темношкірого терориста "ДНР" на прізвисько "Чорний Ленін".