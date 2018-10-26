"Десятки осколків порубали його тіло": у Дніпрі рятують військового, який потрапив під мінометний обстріл (відео)

Стан військового вкрай важкий.

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують 47-річного старшого лейтенанта із Сум, котрий потрапив під мінометний обстріл бойовиків під Авдіївкою.

Про це УНІАН повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко. Він зазначив, що стан військового вкрай важкий.

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"Едуард, 47 років, родом із Сум, старший лейтенант. Мінно-вибухова травма під Авдіївкою. Десятки осколків порубали його тіло. Важка черепно-мозкова травма, поранення шиї, черевної порожнини, кінцівок. Лікарі 66 ВМГ надали першу допомогу, провели стабілізуючі операції. На апараті штучної вентиляції легенів доставлений у Мечникова. Стан вкрай важкий", - повідомив Риженко.

За його словами, військовий потребує подальших операцій, але надія є - вчора поранений почав дихати самостійно.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в ході бойових дій був поранений один український військовий.