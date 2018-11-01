Командира розвідвзводу 28-ї ОМБр на Донеччині побив до смерті старший за званням - ЗМІ

Командир розвідки батальйону, який побив Ярослава Гаврилюка, був членом сепаратистської партії "Родіна" і навіть балотувався від неї в 2010 році в Одеську облраду.

Командира розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка (позивний "Сява"), який загинув у зоні Операції об'єднаних сил на сході України, забив до смерті старший за посадою.

Про це повідомило джерело у військовій прокуратурі та підтвердили товариші по службі воїна, пише Думская.

"Під Мар'їнкою його побив на ґрунті неприязних особистих стосунків командир розвідки батальйону Андрій М. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відкрито кримінальне провадження", - каже співрозмовник видання в прокуратурі.

"Вони служили разом півтора року, і Андрій часто нападав на Ярослава", - додають військовослужбовці бригади.

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Командир розвідки батальйону, що побив Ярослава Гаврилюка, - одесит. Незважаючи на офіцерську посаду, він носить сержантські погони.

За інформацією "Думской", родичка підозрюваного у злочині працює в навчальному закладі МВС України. Товариші по службі Ярослава побоюються, що він уникне відповідальності.

"До речі, у 2014 році, коли вже щосили бушувала війна на сході, цей Андрій М. розміщував в соцмережах фотографії з георгіївською стрічкою", - пише видання.

Як з'ясувала "Думская", Андрій М. народився в 1973 році. Закінчив Одеську національну юридичну академію, був членом сепаратистської партії "Родіна" і навіть балотувався від неї в 2010 році в Одеську облраду.

Прощання з Ярославом Гаврилюком пройшло у середу в одеському Будинку офіцерів, що на Пироговській вулиці, а поховали його на Новогородському (Таїровському) кладовищі.