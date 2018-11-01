Доба на Донбасі: бойовики гатили із забороненої "Мінськом" зброї, поранено двох бійців ООС

За даними розвідки, 31 жовтня чотирьох осіб зі складу російських окупаційних військ поранено.

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, ситуація на Донбасі мала деякі ознаки загострення. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї.

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"Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм. Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого", - йдеться у повідомленні.

Обстріли також зафіксували в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

Зазначається, що у ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. За даними розвідки, 31 жовтня чотирьох осіб зі складу російських окупаційних військ поранено.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з боку ООС немає.