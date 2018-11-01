Російські політтехнологи проводять кампанію на підтримку визначених РФ кандидатів на "виборах" в ЛДНР

Окупаційна адміністрація прикладає зусиль для реалізації російського сценарію фейкових “виборів” на окупованій території України.

Прибулі з Російської Федерації на окупований Донбас політтехнологи розпочали у місцевих ЗМІ інформаційну кампанію на підтримку визначених Росією кандидатів у запланованих на 11 листопада незаконних “виборах”.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки.

"Прибулі з РФ політтехнологи розгорнули у місцевих ЗМІ масштабну інформаційну кампанію на підтримку визначених Росією кандидатів. Зокрема, у жовтні цього року для підтримки російських ставлеників випущено рекордний тираж газети “Донецкая республика” (друкований орган однойменного громадського руху) – у кількості 300 тис. екземплярів. До червня цього року газета випускалась тиражем у 100 тис. екземплярів, з червня по вересень 2018 року випуск газети було зупинено через відсутність фінансування", - зазначив він.

Читайте такожЛукашенко заявив, що готовий супроводжувати вибори на окупованому Донбасі

Водночас, за словами Праути, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ кадрові російські офіцери активізували агітацію щодо підтримки “потрібних” кандидатів, у тому числі шляхом впливу на родини військовослужбовців з місцевого населення.

"Так, під приводом організації заходів дозвілля проводяться збори на території частин із залученням батьків, дружин та друзів військовослужбовців. Разом з цим, за оцінкою російських і місцевих агентств, які ведуть постійний моніторинг громадської думки серед населення тимчасово окупованих територій, у голосуванні на “виборах” мають намір взяти участь не більш ніж 30% виборців. Передусім, це пов’язано з невдоволенням місцевого населення діяльністю призначених РФ “керівників” так званих “ДНР” та “ЛНР”, - наголосив речник.