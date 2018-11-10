Кожен другий факт був виявлений на блокпостах, а перевізниками були, як правило, мирні громадяни.

Поліція Донеччини з початку року блокувала 110 спроб перевезення зброї.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області. Зазначається, що з початку року поліцейські у рамках Операції Об’єднаних сил вилучили з незаконного обігу 194 одиниці вогнепальної зброї, більш як 700 гранат, понад 80 тисяч патронів та 187 кг вибухівки.

Серед вилученого також 57 протитанкових гранатометів (РПГ), 46 автоматів, більш як 40 зразків атипової зброї, 37 пістолетів. В тому числі поліцейські виявили понад десятка одиниць вогнепальної зброї, яка була викрадена бойовиками під час окупації у військових та правоохоронних підрозділах.

Все це громадяни зберігали вдома, ризикуючи життям оточуючих, або намагалися вивезти за межі ООС, до мирних областей.

Аби рятувати життя людей, поліцейські впровадили систему безпеки, яка допомагає блокувати цю загрозу. До її складу входить мережа блокпостів, постійна присутність нарядів поліції на залізничних вокзалах та автостанціях, у службах доставки вантажів, а також оперативні заходи. Транспорт і багаж перевіряються із собаками, а райони, де проходять залізничні магістралі та траси міжобласного сполучення, посилено патрулюються.

Як результат - поліція блокувала 110 спроб перевезення зброї. Кожен другий факт був виявлений на блокпостах, а перевізниками були, як правило, мирні громадяни.