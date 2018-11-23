Українські військові провели видовищні навчання на Азовському морі (фото, відео)

Також, під час навчань, підрозділи Протиповітряної оборони ООС продемонстрували готовність до відбиття ворожих дій з повітря.

Українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган".

Про це повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил.

Підрозділи угруповання "Схід" під час напружених навчаннях продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя.

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Окрім того, військові інженери оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них, натомість реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ "Ураган" умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега.

"Наша мета – досягнути злагодженості між підрозділами аерозольного маскування, підрозділом мінування акваторії моря, батареї бойового прикриття та групи безпілотних літальних апаратів", - зазначив начальник групи застосування ракетних військ і артилерії ОТУ «Схід».

Також, під час навчань, підрозділи Протиповітряної оборони ООС продемонстрували готовність до відбиття ворожих дій з повітря.

Навчання яскраво підтвердило, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море.

Видовищне відео навчань військових на Азовському морі: