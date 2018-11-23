Українські військові провели видовищні навчання на Азовському морі (фото, відео)
Українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких відпрацювали умовний обстріл десантних кораблів противника на підходах до берега з РСЗВ "Ураган".
Про це повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил.
Підрозділи угруповання "Схід" під час напружених навчаннях продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі, та захищатимуть морське узбережжя.
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Окрім того, військові інженери оперативно провели мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них, натомість реактивно-артилерійський дивізіон РСЗВ "Ураган" умовно обстріляв десантні кораблі противника на підходах до берега.
"Наша мета – досягнути злагодженості між підрозділами аерозольного маскування, підрозділом мінування акваторії моря, батареї бойового прикриття та групи безпілотних літальних апаратів", - зазначив начальник групи застосування ракетних військ і артилерії ОТУ «Схід».
Також, під час навчань, підрозділи Протиповітряної оборони ООС продемонстрували готовність до відбиття ворожих дій з повітря.
Навчання яскраво підтвердило, що підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море.