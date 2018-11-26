Муженко після атаки Росії поблизу Керченської протоки оцінив можливості ЗСУ захистити Україну

За словами начальника Генштабу, мета агресора незмінна – знищити Україну.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що відкриті агресивні дії Росії в районі Керченської протоки вчергове довели українцям, що війна триває, але Збройні сили мають достатньо можливостей, щоб захистити Україну.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відкриті агресивні дії Росії у Чорному морі вчергове довели українцям, що війна триває.

«Нашим споконвічним ворогом був і залишається російський агресор і його ціль незмінна - знищити Україну», - наголосив Муженко.

Начальник Генштабу наголосив на тому, що «Збройні сили мають достатньо можливостей, щоб захистити нашу державу, і ми виконаємо свою місію в ім'я нащадків і майбутнього України, чого б це нам не вартувало».

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом при проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.