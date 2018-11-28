Командувач Об’єднаних сил розповів, як вплине введення воєнного стану на населення Донбасу

За словами Наєва, місцеві мешканці живуть майже в такому режимі протягом останніх років. Більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин Збройних сил.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що введення воєнного стану не вплине на життя цивільного населення у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у зверненні командувача до мешканців Донецької та Луганської областей, розміщеному на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Він зазначив, що на Донеччині і Луганщині, згідно з указом президента України, вводиться правовий режим воєнного стану.

Наєв зауважив, що він фактично не вплине на життя цивільного населення, адже Донецька і Луганська області майже в такому режимі живуть упродовж останніх кількох років.

«Більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, які включені до складу Об'єднаних сил», - наголосив командувач.

За його словами, Об'єднані сили продовжать здійснення заходів із гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та правового режиму воєнного стану через відповідні органи військового управління та органи державної влади на місцях і органи місцевого самоврядування.

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Наєв повідомив, що у штатному режимі працюють і працюватимуть підприємства та установи, школи, дитсадки, лікарні, об’єкти соціальної сфери, КПВВ тощо. Також залишається без змін порядок перетину блокпостів.

Звертаючись до жителів Донеччини і Луганщини, командувач запевнив, що ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована: «Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації!»

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».