Порошенко: для стримування Росії необхідно збільшити військову присутність союзників у Чорному морі

Світова спільнота та об'єднана Європа мають посилити тиск на Росію, наголосив президент.

Для стримання Росії Україні потрібна збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому Funke Media Group.

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«Нам потрібна збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі як стримуючий фактор для Росії», - сказав він.

Глава держави підкреслив: «Агресивні дії Росії є неприйнятними. Міжнародне співтовариство та об'єднана Європа повинні посилити тиск на Росію».

«Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити «Північний потік-2». Ми повинні вже зараз думати про нові санкції», - заявив Петро Порошенко.

Він також додав, що настав час для реакції проти Росії, яка була після випадку в британському Солсбері, де російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку було важко поранено нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

«Я вважаю, що зустріч Європейської Ради у Брюсселі в грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, основану на принципі солідарності та єдності з Україною», - підкреслив Президент.

Нагадаємо, 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".