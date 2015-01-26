Сили АТО відбили атаку під Майорськом, бойовики відступили – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу.

«В районах Первомайська і Дебальцевого з РСЗВ «Град» бандити двічі обстріляли Попасну і Троїцьке, а також Дебальцеве, Новогородське та Луганське», - зазначив він.

За словами Матюхіна, з мінометів та артилерії бойовики вели вогонь по населених пунктах Попасна, Булавінське, Оленівка, Майорськ, Вуглегірськ, Розсадки, двічі Троїцьке, Рідкодуб, Чорнухіне.

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