Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зосередження "Градів", гаубиць і протитанкових гармат бойовиків

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що зафіксували зосередження "Градів", гаубиць та протитанкових гармат на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Як йдеться у звіті за минулі вихідні, оприлюдненому сьогодні на сайті ОБСЄ, місія продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом, а також Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього щодо відведення танків з озброєнням калібру до 100 мм.

Зокрема, спостерігачі зафіксували озброєння, розміщене з порушенням визначених ліній для його відведення.

Так, 1 грудня у непідконтрольних урядові України районах "безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) західніше населеного пукнту Боково-Платове (54 км на південний захід від Луганська)".

Того ж дня безпілотник СММ зафіксував "17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм, і дев'ять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) неподалік від населеного пункту Хрустальний (54 км на південний захід від Луганська) та 6 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 11 буксируваних гаубиць (п'ять 2A65 і шість Д-30 «Жаба», 122 мм) і 4 протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) на захід від Боково-Платового".