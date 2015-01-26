Маріупольців залякують неправдивим повідомленням про обстріл

Про це 0629 повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.

За словами прес-офіцера штабу АТО сектора "М" Дмитра Чалого, автомобіль не має жодного відношення до збройних сил України.

Маріупольців просять не реагувати на провокації. Обстановка в місті спокійна і контрольована, ніяких пересувань сил противника в бік Маріуполя не зафіксовано.

Читайте такожКорегувальник удару по Маріуполю зізнався, що обстріл вели російські військові

Як відомо, 30 людей загинули та 104 отримали поранення внаслідокобстрілу Маріуполя 24 січня.

Коригувальник вогню по Маріуполю стверджує, що обстріл проводився російською артилерійською батареєю.