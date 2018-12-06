Росія направила до Криму корабель ЧФ з високоточною ракетною зброєю

Корабель обладнаний новітньою високоточною ракетною зброєю великої дальності – універсальним ракетним комплексом "Калібр-НК", призначеним для ураження морських і берегових цілей.

Росія направила до Криму корабель Чорноморського флоту з високоточною ракетною зброєю.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони РФ.

«Новий малий ракетний корабель (МРК) Чорноморського флоту «Орехово-Зуєво» виконав всі заходи за планом державних випробувань і почав перехід з пункту базування Новоросійськ в пункт постійної дислокації – Севастополь», - йдеться в повідомленні.

Прийом корабля до складу ВМФ запланований на грудень, а церемонія пройде в окупованому Севастополі.

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Відзначається, що малий ракетний корабель «Орехово-Зуєво» є багатоцільовим кораблем, оснащеним сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного та радіотехнічного озброєння.

МРК є сьомим кораблем в модернізованій серії «Буян-М» і другим, побудованим для Чорноморського флоту. Кораблі цього проекту мають збільшену водотоннажність і обладнані новітньою високоточною ракетною зброєю великої дальності – універсальним ракетним комплексом «Калібр-НК», призначеним для ураження морських і берегових цілей.

У російському відомстві стверджують, що призначенням кораблів проекту «Буян-М» нібито є охорона і захист морської економічної зони держави.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО може відправити кілька кораблів у Чорне море для підтримки України.