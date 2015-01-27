У Луганській області двоє військовослужбовців поранені через обстріл бойовиків

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, 26 січня в ході бойового зіткнення з бойовиками біля села Горіхове Попаснянського району вогнепальні поранення отримали військовослужбовці ЗСУ 1971 та 1983 років народження.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 29 – пораненіТакож сказано, що 26 січня бойовики 7 разів відкривали мінометний і артилерійський вогонь по блокпостах ВСУ і території, підконтрольній Україні.