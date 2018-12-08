Минулої доби на Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Бойовики стріляли з озброєння БМП, також зафіксовано активність ворожого снайпера.

Минулої доби 7 грудня, російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях операції Об'єднаних сил.

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Бойовики обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї, повідомили у прес-службі ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера. Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому", - йдеться у повідомленні.

В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них – смертельних. За даними розвідки, протягом 7 грудня, двох окупантів було поранено, а ще двох - знищено.

Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує запровадити на Донбасі спільну миротворчу місію ООН та ОБСЄ.