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Минулої доби на Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

08:19, 08 грудня 2018
Війна
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У ході бойових дій на Донбасі загинув український військовий / фото УНІАН

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Бойовики обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї, повідомили у прес-службі ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера. Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому", - йдеться у повідомленні. 

В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них – смертельних. За даними розвідки, протягом 7 грудня, двох окупантів було поранено, а ще двох - знищено.

Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує запровадити на Донбасі спільну миротворчу місію ООН та ОБСЄ.

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Теги: #Донбас#бойовики#обстріли#загиблі військові