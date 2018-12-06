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Україна пропонує запровадити на Донбасі спільну миротворчу місію ООН та ОБСЄ

19:06, 06 грудня 2018
Війна
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На Донбасі повинна бути реальна миротворча місія / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна виступила з ініціативою запровадження на Донбасі спільної миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це глава МЗС сказав журналістам на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані.

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«Сьогодні була дуже цікава презентація від ОБСЄ, в тому числі і тих, хто працює на Мінському майданчику. Вони зрозуміли, що той маразм, який там відбувається, далі продовжуватися не може. І ми вийшли з ініціативою, що має бути реальна миротворча місія - спільна місія ООН і ОБСЄ, при чому і з військовим, і з поліцейським компонентами, і з міжнародною адміністрацією», - зазначив міністр.

Він додав, що «це, звичайно, ще не та місія, яку б ми хотіли, яку ми постійно просуваємо, але, щонайменше з точки зору ментальності, - це однозначно добрий крок у правильному напрямку. Ми будемо намагатися його розвивати».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. Міністр обіцяв, що країни винесуть цей документ на розгляд Радбезу.

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Теги: #місія ОБСЄ на Донбасі#ООН на Донбасі#миротворці на Донбасі