Україна пропонує запровадити на Донбасі спільну миротворчу місію ООН та ОБСЄ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що місія має поєднати військовий і поліцейський компоненти.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна виступила з ініціативою запровадження на Донбасі спільної миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це глава МЗС сказав журналістам на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані.

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«Сьогодні була дуже цікава презентація від ОБСЄ, в тому числі і тих, хто працює на Мінському майданчику. Вони зрозуміли, що той маразм, який там відбувається, далі продовжуватися не може. І ми вийшли з ініціативою, що має бути реальна миротворча місія - спільна місія ООН і ОБСЄ, при чому і з військовим, і з поліцейським компонентами, і з міжнародною адміністрацією», - зазначив міністр.

Він додав, що «це, звичайно, ще не та місія, яку б ми хотіли, яку ми постійно просуваємо, але, щонайменше з точки зору ментальності, - це однозначно добрий крок у правильному напрямку. Ми будемо намагатися його розвивати».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. Міністр обіцяв, що країни винесуть цей документ на розгляд Радбезу.