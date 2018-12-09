На Донбасі в пункті пропуску «Майорське» можливі збої в роботі

Протягом чотирьох днів очікується ускладнення пропуску громадян через відключення електропостачання.

З 10 до 14 грудня через відключення електропостачання під час робіт на високовольтних лініях можливі технічні збої в роботі КПВВ "Майорське", що ускладнюватимуть звичайний режим процедури оформлення та пропуску громадян.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, представники ДП "Укренерго" з 10 до 14 грудня проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на високовольтних лініях "Вуглегірська ТЕС - Центральна №1" та "Вуглегірська ТЕС - Макіївка" в районі Майорська Донецької області з боку підконтрольної уряду України території.

"У зв’язку з цим можливі тимчасові відключення електропостачання, зокрема, і в КПВВ "Майорське". Це може призвести до нестабільної роботи відповідних баз даних. Державна прикордонна служба України зі складу Об'єднаних сил звертає увагу громадян на можливі технічні збої в роботі КПВВ, ситуативні накопичення осіб і транспортних засобів, тимчасові порушення ритмічності оформлення громадян і, як наслідок, ускладнення переміщення осіб та транспортних засобів в межах дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" у вказані дати з 08.00 до 16.00", - йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил просить громадян з розумінням поставитись до можливих труднощів та врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування.