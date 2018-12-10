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Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули до Венесуели

19:39, 10 грудня 2018
Війна
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Російські Ту-160 долетіли до Південної Америки / Flickr/alex samsonov

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Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє російське агентство ТАСС.

"Два стратегічні ракетоносці Ту-160, важкий військово-транспортний літак Ан-124 та далекомагістральний літак Іл-62 Повітряно-космічних сил здійснили переліт з аеродромів на території Російської Федерації в міжнародний аеропорт Майкетія Боліваріанської Республіки Венесуела", - зазначили в російському військовому відомстві.

Про мету прибуття російських військових літаків в аеропорт Майкетія не повідомляється. В той же час, наголошується, що раніше російські Ту-160 побували в Венесуелі у вересні 2008 року і у жовтні-листопаді 2013 року. Дані літаки здатні нести крилаті ракети з ядерною бойовою частиною.

1 листопада повідомлялося, що Винищувачі Typhoon армії Великобританії і норвезькі F-16 перехопили декілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 в різних точках над Норвезьким і Баренцевим морем.

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Теги: #Венесуела#Россия