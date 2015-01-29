Бойовики заявили про затримання у Донецьку трьох росіян, які обстрілювали місто з міномета
02:27, 29 січня 2015Війна
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Бойовики "ДНР" заявили, що затримали в Донецьку диверсійно-розвідувальну групу, яка обстрілювала місто.
REUTERS
У групі було троє чоловіків і всі троє - громадяни Росі, йдеться у зведенні від "ополчення Новоросії" за 28 січня.
"У Донецьку була затримана ДРГ противника. 3 людини з міномету обстрілювали місто, пересувалися на машині. Всі троє - громадяни РФ. Двоє з Краснодара, один - з Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.
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