Бойовики заявили про затримання у Донецьку трьох росіян, які обстрілювали місто з міномета

У групі було троє чоловіків і всі троє - громадяни Росі, йдеться у зведенні від "ополчення Новоросії" за 28 січня.

"У Донецьку була затримана ДРГ противника. 3 людини з міномету обстрілювали місто, пересувалися на машині. Всі троє - громадяни РФ. Двоє з Краснодара, один - з Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики з «Градів» обстріляли вокзал в Дебальцевому - штаб АТО