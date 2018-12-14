Помер відомий розвідник Української добровольчої армії, який пройшов пекельні точки на Донбасі (фото)

Похорон відбудеться у місті Самбір Львівської області.

Після тривалого лікування помер Юрків Віктор Іванович – розвідник Української добровольчої армії, родом з міста Самбір Львівської області.

Боєць був тяжкопоранений під Савур-Могилою у серпні 2014 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ветеран-доброволець Яна Зінкевич.

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"Це - прекрасна людина, відданий бієць, батько чотирьох дітей, дідусь прекрасних онуків. За ці роки з першого дня війни він пройшов: звільнення Карлівки, звільнення Пісок, звільнення Авдіївки, звільнення Красногорівки, Савур-Могилу, Старогнатівку, шахту Бутівку", – йдеться у повідомленні.

За словами Зінкевич, прощання відбудеться у Дніпрі о 12.30-13.00 14 грудня.

Похорон відбудеться у місті Самбір Львівської області цими вихідними, дата та час уточнюються.

Як повідомлялося, 13 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових.