Для християн України дивно бачити російських мусульман, які воюють на Донбасі за православ'я - Сергєєв

Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв заявляє, що для християн України дивно бачити російських мусульман, які воюють на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на брифінгу в Нью-Йорку (пряма трансляція відбувалась на сайті ООН).

Читайте такожПроросійські чеченці на Донбасі: ми всі тут добровольці, десь 70% зі спецназу

"Ми не знаємо, що російські мусульмани роблять в Україні. Воюють за православ'я? Воюють за російські цінності? Таким чином, це звучить дивно для українських християн щодо того, що саме вони там роблять...", - наголосив Сергєєв, пояснивши, що в основному має на увазі вихідців із Чеченської республіки Російської Федерації.