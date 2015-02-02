У Донецьку в результаті обстрілу загорівся завод Ахметова (фото, відео)

00:38, 02 лютого 2015
Війна
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1 лютого в Ленінському районі Донецька в результаті артобстрілу загорівся завод Донецькгірмаш, який входить в холдинг СКМ Ріната Ахметова. 

062.ua

Як пишуть очевидці в соцмережах, у завод потрапило щонайменше 5 снарядів, передає ТСН.

Крім того, користувачі соцмереж повідомляють мінімум про дві жертви. Ця інформація наразі перевіряється.

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