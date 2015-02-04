Військкомати Маріуполя отримали зразки довідок для виїзду з області та країни

Про це 0629 повідомив заступник військового комісара по роботі з особовим складом Донецького обласного комісаріату підполковник Микола Шарий.

За його словами маріупольцям, які планують виїзд за територію області на тривалий період або виїзд за кордон України, для цього потрібно отримати у військкоматі довідку.

Читайте такожНа Луганщині чоловікам призовного віку заборонили виїзд за межі області без довідки з військкоматуМикола Шарий уточнив, що військкомат вже отримав зразки бланків довідки і чоловікам, які підлягають призову на військову службу, для уникнення складнощів при виїзді за кордон, краще отримати цей документ.

Поки цю норму не запроваджено законодавчо, але розпорядження про надання довідок військкомати вже отримали.