В МЗС РФ заговорили про "миротворців" на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«У порядку коментаря, безвідносно до завтрашньої зустрічі, хочу сказати, що подібні плани на експертному рівні, у принципі, обговорювалися і обговорюються. Будемо дивитися на хід переговорів. Розраховую, що і в це питання буде внесена ясність», - сказав Лукашевич.

Читайте такожБойовики з "ДНР" закликають Росію ввести своїх "миротворців"При цьому він не зміг відповісти, чи буде питання миротворчої місії обговорюватися в ході завтрашньої зустрічі в Москві глав Німеччини, Франції та Росії.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, Росія під виглядом миротворчої місії має намір легалізувати присутність своїх військ на окупованих територіях Донбасу.