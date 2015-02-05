В МЗС РФ заговорили про "миротворців" на Донбасі

15:26, 05 лютого 2015
Війна
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В МЗС Росії заявляють, що ідеї відправки миротворців на Донбас «в принципі, обговорювалися і обговорюються».

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«У порядку коментаря, безвідносно до завтрашньої зустрічі, хочу сказати, що подібні плани на експертному рівні, у принципі, обговорювалися і обговорюються. Будемо дивитися на хід переговорів. Розраховую, що і в це питання буде внесена ясність», - сказав Лукашевич.

Читайте такожБойовики з "ДНР" закликають Росію ввести своїх "миротворців"При цьому він не зміг відповісти, чи буде питання миротворчої місії обговорюватися в ході завтрашньої зустрічі в Москві глав Німеччини, Франції та Росії.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, Росія під виглядом миротворчої місії має намір легалізувати присутність своїх військ на окупованих територіях Донбасу.

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