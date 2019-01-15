Роздача російських паспортів жителям "ЛНР" і "ДНР": що замислила Росія

За повідомленням «Інформаційного спротиву», Путін готує указ, згідно з яким, жителі ОРДЛО, які мають паспорти «ДНР» і «ЛНР», зможуть отримати паспорт громадянина Російської Федерації. Проте не зовсім зрозуміло, навіщо потрібен даний указ, адже в Росії вже є відповідне законодавство, яке передбачає спрощену процедуру отримання російського громадянства іноземцями, зокрема, є пункт, яким передбачена спрощена процедура отримання паспортів РФ «українцями, які постраждали від київської хунти». Напевно, на підставі цього закону і буде виписаний указ президента Російської Федерації. Хоча його призначення все одно не зрозуміле, бо ж вже є згаданий закон РФ, підписаний тим же Путіним…

Поява такого роду указу може переслідувати кілька цілей.

Перша – можливо, ним будуть надані додаткові повноваження та важелі впливу міграційним службам.

Хай там як, але даний указ стане ще однією фіксацією непорушності позицій Москви: вона не збирається йти з Донбасу, не планує зменшувати там свою військову присутність

Друге – указ може бути суто декларативним політичним документом, який буде підкреслювати, що Путін непокоїться про долю російськомовного населення Донбасу, яке хотіло б отримати російські паспорти, що він прагне захистити «громадян Росії, які проживають поза територією Росії». Таке пояснення чітко лягає в канву ідеологічного дискурсу, який використовує Кремль стосовно Донбасу.

Хай там як, але даний указ стане ще однією фіксацією непорушності позицій Москви: вона не збирається йти з Донбасу, не планує зменшувати там свою військову присутність. Відповідно, всі розмови Москви про врегулювання ситуації – це не більше, ніж гра на західну публіку, зокрема, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. А насправді Москва ніяк не збирається пом’якшувати або іншим чином переглядати свої позиції щодо окупованих українських територій та виводити війська з Донбасу.

В такому випадку наступним кроком після роздачі паспортів (паспортизації) жителям «ДНР» і «ЛНР» стане фактична «повзуча інтеграція», як це відбувалося в Абхазії та Південній Осетії – ці території не визнані ніким, крім РФ. А в ситуації з Донбасом навіть Москва його може не визнавати, але відбуватиметься встановлення горизонтальних, більш тісних відносин з регіонами Російської Федерації. Зокрема, це відкриє можливості для прикордонного режиму, для функціонування подвійної юрисдикції, і Росія буде визнавати громадян на окупованих територіях як своїх.

Проте самим мешканцям Донбасу це нічого не дасть. А от для Росії це відчутно спростить внутрішні процедури та для глядача російських телеканалів засвідчить, що кремлівська влада дуже піклується про долю жителів Донбасу.

Протягом останнього часу у соціальних мережах з’являлося чимало публікацій про те, що Москва створює додаткові обмеження для вихідців із Донбасу та людей, які проживають на окупованих територіях – мовляв, Кремль «зливає» Донбас, Путін «здав» «Новоросію»… Всі ці тренди піднімаються російськими «зрадофілами», тим же Гіркіним та іншими, які критикують Кремль за таку позицію.

В такому випадку наступним кроком після роздачі паспортів (паспортизації) жителям «ДНР» і «ЛНР» стане фактична «повзуча інтеграція», як це відбувалося в Абхазії та Південній Осетії – ці території не визнані ніким, крім РФ

Тому цілком очевидною видається мотивація: цим указом російська влада прагне «вимити» цю риторику критиків Кремля і показати, що «Путин помнит о каждом». Насправді ж, як Росія зводила стіну навколо Донбасу, так і буде це робити надалі.

Які проблеми в майбутньому можуть створити для України люди з російськими паспортами на Донбасі? У випадку реінтеграції Донбасу це створить додаткові виклики національній безпеці України, оскільки ці люди стануть громадянами країни-агресора, і країна-агресор буде вимагати забезпечення їхніх прав.

Крім того, наявність двох паспортів у людей поставить питання про зобов’язання цих людей перед українською державою у випадку реінтеграції: служба в армії, сплата податків тощо.

Тому, з моєї точки зору, вкрай важливо переглянути українське законодавство про надання і позбавлення людей українського громадянства. Це має бути не сучасна практика (по народженню, по крові чи ще чомусь). Громадянство має надаватися після складання відповідних тестів. Тобто має бути реалізована «концепція відповідального громадянства». Але поки це стане нормою і буде підтримано суспільством, пройде ще чимало часу…

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, політичний експерт